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Из квартиры Тымчука пропали ювелирные изделия

Из квартиры погибшего нардепа Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.

Из квартиры Тымчука пропали ювелирные изделия

Источник, близкий к погибшему нардепу Дмитрию Тымчуку, рассказал о пропаже ювелирных изделий из его квартиры.

– В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшего народного депутата, заявило о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий, – говорится в сообщении полиции.

Читайте: Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата

Проводится проверка по установлению всех обстоятельств.

Напомним, 19 июня в Киеве погиб Дмитрий Тымчук.

Источник: Нацполиция

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