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Факти / Україна

З квартири Тимчука зникли ювелірні вироби

З квартири загиблого нардепа Дмитра Тимчука зникли ювелірні вироби.

З квартири Тимчука зникли ювелірні вироби

Джерело, близьке до загиблого нардепа Дмитра Тимчука, розповіло про зникнення ювелірних виробів з його квартири.

– В ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність кількох ювелірних виробів, – йдеться в повідомленні поліції.

Читайте: Сім’я Дмитра Тимчука: що відомо про близьких депутата

Проводиться перевірка по встановленню всіх обставин.

Нагадаємо, 19 червня у Києві загинув Дмитро Тимчук.

Джерело: Нацполіція

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