Полиция рассматривает три версии смерти депутата и координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

Правоохранители рассматривают три версии смерти народного депутата и координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

– Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием, – заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко добавил, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

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– На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, – установит только следствие, – отметил замглавы фракции Народный фронт Андрей Тетерук.

Напомним, в Киеве утром 19 июня погиб Дмитрий Тымчук.