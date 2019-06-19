Поліція розглядає три версії смерті депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

Правоохоронці розглядають три версії причин смерті народного депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

– Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю, – заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Шевченко додав, що зараз на місці працює оперативно-слідча група.

Читайте: Дмитро Тимчук: біографія і чим запам’ятався депутат

– На цей момент ніхто не може сказати, що сталося. Відомо тільки, що нашого колегу знайшли мертвим. Чи було це самогубство чи замасковане під самогубство вбивство, – встановить лише слідство, – зазначив заступник голови фракції Народний фронт Андрій Тетерук.

Нагадаємо, в Києві вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.