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Факти / Україна

Загибель Дмитра Тимчука: версії смерті депутата

Поліція розглядає три версії смерті депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

Загибель Дмитра Тимчука: версії смерті депутата

Правоохоронці розглядають три версії причин смерті народного депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

– Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю, – заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Шевченко додав, що зараз на місці працює оперативно-слідча група.

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– На цей момент ніхто не може сказати, що сталося. Відомо тільки, що нашого колегу знайшли мертвим. Чи було це самогубство чи замасковане під самогубство вбивство, – встановить лише слідство, – зазначив заступник голови фракції Народний фронт Андрій Тетерук.

Нагадаємо, в Києві вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.

Джерела: Громадське, УНІАН

Фото: УНІАН

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