В Киеве погиб народный депутат и координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. Факты ICTV собрали последние подробности трагедии.

Депутат от Народного Фронта и координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения.

В полицию позвонил помощник нардепа Алексей Копытько, который рассказал, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука. Она и обнаружила своего мужа с огнестрельным ранением головы. По ее словам, он чистил пистолет и случайно выстрелил в себя.

Дмитрий Тымчук умер до приезда скорой помощи.

В свою очередь, замглавы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что жена Тымчука Анна позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

Версии гибели Дмитрия Тымчука

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что к гибели военного эксперта привело неосторожное обращение с наградным пистолетом.

Тымчук был награжден именным огнестрельным оружием в 2015 году – пистолетом Форт-17Р.

Форт-17Р – травматическое спецустройство калибра 9 мм.

Однако такая версия выглядит довольно странно. Дмитрий Тымчук был офицером запаса, военным экспертом и прекрасно знал о правилах обращения с оружием во время чистки: извлекается магазин, а так же обязательно проверяется наличие патрона в патроннике.

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– Я не верю в самоубийство по неосторожности. Несмотря на военный опыт Дмитрия Тымчука – это человек, который умеет обращаться с оружием, неоднократно его использовал по назначению. Поэтому маловероятно, что он мог чистить оружие, когда там был патрон, – заявил глава центра Эйдос, политолог Виктор Таран.

К слову, представитель МВД Андрей Шевченко отказался от комментариев и заявил, что от какого оружия погиб Тымчук, установят эксперты.

– Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки , которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей , – рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что выстрел был один, ранения – в лобную часть над левым глазом.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию Страна о показаниях, которые дала гражданская жена Тымчука.

По ее словам, Тымчук с не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Выпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике.

Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Когда супруга находилась на кухне, а он в комнате – прогремел хлопок. Когда она зашла, увидела, что муж лежит на полу с пулевым ранением в голову.

Также Факты ICTV рассказывали, что Верховная Рада почтила Тымчука минутой молчания и закрыла заседание.