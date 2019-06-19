У Києві загинув народний депутат і координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Факти ICTV зібрали останні подробиці трагедії.

Депутат від Народного Фронту і координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук загинув внаслідок вогнепального поранення.

У поліцію зателефонував помічник нардепа Олексій Копитько, який розповів, що до нього за допомогою звернулася дружина Тимчука. Вона і виявила свого чоловіка з вогнепальним пораненням голови. За її словами, він чистив пістолет і випадково вистрілив в себе.

Дмитро Тимчук помер до приїзду швидкої допомоги.

У свою чергу, заступник голови міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що дружина Тимчука Анна зателефонувала в лікарню і повідомила, що її чоловік чистив зброю і випадково поранив себе.

Версії загибелі Дмитра Тимчука

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що загибель військового експерта спричинило необережне поводження з нагородним пістолетом.

Тимчук був нагороджений іменною вогнепальною зброєю в 2015 році – пістолетом Форт-17Р.

Форт-17Р – травматичний спецпристрій калібру 9 мм.

Однак така версія виглядає досить дивно. Дмитро Тимчук був офіцером запасу, військовим експертом та чудово знав про правила поводження зі зброєю під час чистки: витягується магазин, а так само обов’язково перевіряється наявність патрона в патроннику.

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– Я не вірю в самогубство з необережності. Зважаючи на військовий досвід Дмитра Тимчука – це людина, яка вміє поводитись зі зброєю, неодноразово її використовувала за призначенням. Тому малоімовірно, що він міг чистити зброю, коли там був патрон, – заявив голова центру Ейдос, політолог Віктор Таран.

У Києві загинув народний депутат і координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук

До слова, представник МВС Андрій Шевченко відмовився від коментарів і заявив, що від якої зброї загинув Тимчук, встановлять експерти.

– Попередньо вогнепальне поранення голови. Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю. А також версії кримінального характеру зокрема будуть розглядатися. У квартирі на момент вчинення правопорушення він був не один. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час у квартирі, а також сусідів, – розповів голова Нацполіціі Сергій Князєв.

Перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко заявив, що постріл був один, поранення – в лобну частину над лівим оком.

Джерело у правоохоронних органах розповіло виданню Страна про показання, які дала цивільна дружина Тимчука.

За її словами, Тимчук з не спав з 4 ранку. Останнім часом він був пригнічений. Випивав. У день загибелі ходив по квартирі і крутив у руках пістолет, клацав. У нього давно були песимістичні настрої щодо ситуації, його місця і ролі в житті, в політиці.

Говорив, що втомився, що життя втратило сенс і не розумів, що далі робити. Коли дружина перебувала на кухні, а він укімнаті – прогримів хлопок. Коли вона зайшла, побачила, що чоловік лежить на підлозі з кульовим пораненням у голову.

Також Факти ICTV розповідали, що Верховна Рада вшанувала Тимчука хвилиною мовчання і закрила засідання.