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Факты / Украина

ВНО 2019: назван проходной порог по иностранным языкам

Проходной порог тестов ВНО по четырем иностранным языкам составляет 19 баллов.

ВНО 2019: назван проходной порог по иностранным языкам

Проходной порог ВНО по английскому, немецкому, французскому и испанскому языках одинаковый и равен 19 тестовым баллам.

Все участники тестирования по данным языкам, баллы которых равны или выше 19, смогут участвовать в нынешней вступительной кампании в вузы. Результаты ВНО будут объявлены до 20 июня.

Читайте: Появился график дополнительной сессии ВНО

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех тестовых заданий по иностранным языкам равен 72 баллам.

К слову, ранее экспертная комиссия назвала  порог тестов ВНО по физике, математике и украинскому языку.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

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