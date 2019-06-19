Проходной порог тестов ВНО по четырем иностранным языкам составляет 19 баллов.
Проходной порог ВНО по английскому, немецкому, французскому и испанскому языках одинаковый и равен 19 тестовым баллам.
Все участники тестирования по данным языкам, баллы которых равны или выше 19, смогут участвовать в нынешней вступительной кампании в вузы. Результаты ВНО будут объявлены до 20 июня.
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Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех тестовых заданий по иностранным языкам равен 72 баллам.
К слову, ранее экспертная комиссия назвала порог тестов ВНО по физике, математике и украинскому языку.
Источник: Украинский центр оценивания качества образования
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