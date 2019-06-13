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Факты / Украина

Появился график дополнительной сессии ВНО

Опубликован график дополнительной сессии ВНО, которая пройдет с 26 июня по 11 июля.

Появился график дополнительной сессии ВНО

Дополнительное тестирование назначено на период с 26 июня по 11 июля.

График дополнительной сессии ВНО:

  • 26 июня – математика;
  • 27 июня – немецкий язык;
  • 1 июля – французский язык;
  • 2 июля – испанский язык;
  • 3 июля – украинский язык и литература;
  • 4 июля – физика;
  • 5 июля – английский язык;
  • 8 июля – история Украины;
  • 9 июля – биология;
  • 10 июля – география;
  • 11 июля – химия.

Результаты дополнительного тестирования будут не позже 18 июля.

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Читайте: ВНО 2019: ответы на тест по биологии

Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а заканчивается сегодня, 13 июня, тестированием по химии.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

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