Опубликован график дополнительной сессии ВНО, которая пройдет с 26 июня по 11 июля.
Дополнительное тестирование назначено на период с 26 июня по 11 июля.
График дополнительной сессии ВНО:
- 26 июня – математика;
- 27 июня – немецкий язык;
- 1 июля – французский язык;
- 2 июля – испанский язык;
- 3 июля – украинский язык и литература;
- 4 июля – физика;
- 5 июля – английский язык;
- 8 июля – история Украины;
- 9 июля – биология;
- 10 июля – география;
- 11 июля – химия.
Результаты дополнительного тестирования будут не позже 18 июля.
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Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а заканчивается сегодня, 13 июня, тестированием по химии.
Источник: Украинский центр оценивания качества образования
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