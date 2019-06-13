Опубликован график дополнительной сессии ВНО, которая пройдет с 26 июня по 11 июля.

Дополнительное тестирование назначено на период с 26 июня по 11 июля.

График дополнительной сессии ВНО:

26 июня – математика;

27 июня – немецкий язык;

1 июля – французский язык;

2 июля – испанский язык;

3 июля – украинский язык и литература;

4 июля – физика;

5 июля – английский язык;

8 июля – история Украины;

9 июля – биология;

10 июля – география;

11 июля – химия.

Результаты дополнительного тестирования будут не позже 18 июля.

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Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а заканчивается сегодня, 13 июня, тестированием по химии.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования