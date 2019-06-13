Сегодня экспертная комиссия определила порог сдал/не сдал для тестов ВНО по физике, математике и украинскому языку.

Для теста ВНО 2019 по физике порог сдал/не сдал определили на уровне 13 тестовых баллов.

Известно, что тест по физике не сдали 3,2 тыс. человек, что составляет около 15% от общего количества лиц, принимавших участие в соответствующем тестировании.

Порог для теста ВНО 2019 по украинскому языку определили на уровне 23 тестовых балла. Адаптивный порог для лиц, имеющих языковые потребности, установлен на уровне 14 тестовых баллов.

Тест по украинскому языку и литературе не сдали 53 613 человек – это 16% от общего количества участников тестирования.

Для теста ВНО 2019 по математике порог равен 11 баллам.

Тесты по этому предмету не сдали 155 319 абитуриентов, или 18,17%.

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Все участники ВНО, результат которых равен или больше указанных баллов, могут использовать их во время вступления в высшие учебные заведения.

Определение порога сдал/не сдал по иностранным языкам и биологии состоится 19 июня, а по географии, химии и истории Украины – 21 июня.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения дополнительной сессии ВНО, которая будет проходить с 26 июня по 11 июля.

Источник: Освіта.ua