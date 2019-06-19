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Факти / Україна

ЗНО 2019: названо прохідний поріг з іноземних мов

Прохідний поріг для ЗНО з чотирьох іноземних мов становить 19 балів.

ЗНО 2019: названо прохідний поріг з іноземних мов

Прохідний поріг ЗНО з англійської, німецької, французької та іспанської мов однаковий і дорівнює 19 тестовим балам.

Всі учасники тестування, бали яких дорівнюють або вище 19, зможуть брати участь у цьогорічній вступній кампанії до ВНЗ. Результати ЗНО будуть оголошені до 20 червня.

Читайте: З’явився графік додаткової сесії ЗНО

Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх тестових завдань з іноземних мов дорівнює 72 балам.

До слова, раніше експертна комісія назвала поріг тестів ЗНО з фізики, математики та української мови.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

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