Прохідний поріг для ЗНО з чотирьох іноземних мов становить 19 балів.
Прохідний поріг ЗНО з англійської, німецької, французької та іспанської мов однаковий і дорівнює 19 тестовим балам.
Всі учасники тестування, бали яких дорівнюють або вище 19, зможуть брати участь у цьогорічній вступній кампанії до ВНЗ. Результати ЗНО будуть оголошені до 20 червня.
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Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх тестових завдань з іноземних мов дорівнює 72 балам.
До слова, раніше експертна комісія назвала поріг тестів ЗНО з фізики, математики та української мови.
Джерело: Український центр оцінювання якості освіти
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