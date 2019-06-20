Владимиру Зеленскому презентовали план здания реформированной Администрации президента на Европейской площади в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой реорганизовывает Администрацию.
– Принцип нового органа прост – меньше людей, меньше государственных средств, больше эффективности, – заявили в команде Зеленского.
Лидер государства встретился с архитекторами и искусствоведами относительно переезда с Банковой. Эксперты представили Зеленскому план нового здания Администрации на Европейской площади.
Глава АП Андрей Богдан заявил, что процесс переезда пройдет без привлечения государственных средств. Нынешнее здание АП планируют передать под музей.
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После реформы Администрацию президента Украины переименуют в Офис президента Украины.
К слову, Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает финансовый вопрос.