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Факты / Украина / Политика

Куда переедет АП: Зеленскому презентовали план здания на Европейской площади

Владимиру Зеленскому презентовали план здания реформированной Администрации президента на Европейской площади в Киеве.

Куда переедет АП: Зеленскому презентовали план здания на Европейской площади

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой реорганизовывает Администрацию.

– Принцип нового органа прост – меньше людей, меньше государственных средств, больше эффективности, – заявили в команде Зеленского.

Лидер государства встретился с архитекторами и искусствоведами относительно переезда с Банковой. Эксперты представили Зеленскому план нового здания Администрации на Европейской площади.

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Куда переедет АП: Зеленскому презентовали план здания на Европейской площади / 4 фотографии

Глава АП Андрей Богдан заявил, что процесс переезда пройдет без привлечения государственных средств. Нынешнее здание АП планируют передать под музей.

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После реформы Администрацию президента Украины переименуют в Офис президента Украины.

К слову, Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает финансовый вопрос.

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