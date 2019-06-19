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Факты / Украина

Зеленский рассказал, что мешает быстрому переезду АП с Банковой

Администрация президента не может быстро переехать из-за финансового вопроса.

Зеленский рассказал, что мешает быстрому переезду АП с Банковой

Владимир Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает вопрос финансов.

– Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду, – сказал он.

Читайте: Глава АП подтвердил намерение перенести Администрацию с Банковой

По слова главы государства, на Банковой будет создан художественный музей.

Также президент рассказал, что подписал документ по поводу переформирования Администрации.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в АП изменили правила дресс-кода.

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