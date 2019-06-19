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Факты / Украина

Зеленский не уклонялся от службы в 2014-2015 годах – Минобороны

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию относительно того, что Владимир Зеленский призывался на службу в 2014—2015 годах.

Зеленский не уклонялся от службы в 2014-2015 годах – Минобороны

В Минобороне Украины опровергли информацию, что Владимир Зеленский уклонялся от мобилизации в 2014-2015 годах.

– Военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014−2015 годов не призывался, — сказано в министерстве.

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Также сказано, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. Он прошел медкомиссию и признан годным к военной службе.

Ранее, а именно 13 апреля 2019 года, была обнародована информация, что Зеленский не являлся в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

Источник: Українські новини

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