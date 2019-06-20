Володимиру Зеленському презентували план будівлі реформованої Адміністрації президента на Європейській площі у Києві.
Президент України Володимир Зеленський разом із командою реорганізовує Адміністрацію.
– Принцип нового органу простий – менше людей, менше державних коштів, більше ефективності, – заявили у команді Зеленського.
Лідер держави зустрівся з архітекторами і мистецтвознавцями стосовно переїзду з Банкової. Експерти представили Зеленському план нової будівлі Адміністрації на Європейській площі.
Глава АП Андрій Богдан заявив, що процес переїзду відбудеться без залучення державних коштів. Нинішню будівлю АП планують передати під музей.
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Після реформи Адміністрацію президента України перейменують на Офіс президента України.
До слова, Зеленський розповів, що переїзду Адміністрації президента заважає фінансове питання.