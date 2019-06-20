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Факти / Україна / Політика

Куди переїде АП: Зеленському презентували план будівлі на Європейській площі

Володимиру Зеленському презентували план будівлі реформованої Адміністрації президента на Європейській площі у Києві.

Куди переїде АП: Зеленському презентували план будівлі на Європейській площі

Президент України Володимир Зеленський разом із командою реорганізовує Адміністрацію.

– Принцип нового органу простий – менше людей, менше державних коштів, більше ефективності, – заявили у команді Зеленського.

Лідер держави зустрівся з архітекторами і мистецтвознавцями стосовно переїзду з Банкової. Експерти представили Зеленському план нової будівлі Адміністрації на Європейській площі.

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Куди переїде АП: Зеленському презентували план будівлі на Європейській площі / 4 фотографии

Глава АП Андрій Богдан заявив, що процес переїзду відбудеться без залучення державних коштів. Нинішню будівлю АП планують передати під музей.

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Після реформи Адміністрацію президента України перейменують на Офіс президента України.

До слова, Зеленський розповів, що переїзду Адміністрації президента заважає фінансове питання.

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