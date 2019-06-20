У мережі з’явилися унікальні кадри з будівництва метро на Виноградар, зроблені на глибині 44 метрів.
Метро на Виноградар в Києві продовжують активно будувати і публікують фото і відео процесу.
У підземну шахту біля станції метро Сирець опустили спеціальне обладнання. З його допомогою буде виритий тунель в бік станції Мостицька, яка з’явиться першою.
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Будівельники вже заливають її фундамент.
Також працівники зміцнюють ґрунт на перегоні між майбутніми станціями Мостицькою та Проспектом правди.
У липні тут побудують lвоярусні тунелі, по яким потяги ходитимуть один над іншим.
Метро на Виноградар: унікальні кадри з будівництва під землею / 12 фотографий
Нагадаємо, нові станції метро Мостицька та Проспект Правди у мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.
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