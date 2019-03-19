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Метро на Виноградарь откроют в декабре 2021

В микрорайоне Виноградарь в декабре 2021 откроют новые станции метро.

метро

Новые станции метро Мостицкая и Проспект Правды в микрорайоне Виноградарь откроют в декабре 2021 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что о строительстве метро на Троещину в ближайшие годы не может быть и речи, пока не будет построен мост.

При достаточном финансировании для этого может потребоваться 4-5 лет.

Читайте: Кличко: Мы завершаем разработку скоростного сообщения с Троещиной

Виталий Кличко также добавил, что сейчас ведутся работы по строительству моста, и летом или ближе к осени все ржавые конструкции будут демонтированы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве началось строительство метро на Виноградарь.

Источник: Интерфакс-Україна

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