Народный депутат Дмитрий Тымчук погиб из-за того, что якобы играл с оружием.

Супруга погибшего Дмитрия Тымчука рассказала, что нардеп играл с оружием, а не чистил его.

По ее словам, Тымчук якобы играл с оружием, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок вхолостую.

Она просила его не делать этого и положить пистолет, но нардеп не слушал.

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После жена отвернулась и раздался выстрел.

В то же время коллега погибшего нардепа по группа Информационное сопротивление Юрий Карин призвал СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах смерти Тымчука.

– Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением, – написал он.

Напомним, 19 июня в Киеве

Источник: The Newsroom/Telegram