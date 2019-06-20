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Факты / Украина

Не чистил, а играл с оружием: новые подробности гибели Тымчука

Народный депутат Дмитрий Тымчук погиб из-за того, что якобы играл с оружием.

Не чистил, а играл с оружием: новые подробности гибели Тымчука

Супруга погибшего Дмитрия Тымчука рассказала, что нардеп играл с оружием, а не чистил его.

По ее словам, Тымчук якобы играл с оружием, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок вхолостую.

Она просила его не делать этого и положить пистолет, но нардеп не слушал.

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После жена отвернулась и раздался выстрел.

В то же время коллега погибшего нардепа по группа Информационное сопротивление Юрий Карин призвал СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах смерти Тымчука.

– Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением, – написал он.


Напомним, 19 июня в Киеве погиб Дмитрий Тымчук.

Источник: The Newsroom/Telegram

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