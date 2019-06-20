Народний депутат Дмитро Тимчук загинув через те, що нібито грав зі зброєю.
Дружина загиблого Дмитра Тимчука розповіла, що нардеп грав зі зброєю, а не чистив її.
За її словами, Тимчук нібито грав зі зброєю, то вставляючи, то виймаючи магазин, пересмикував затвор, натискаючи на курок вхолосту.
Вона просила його не робити цього і покласти пістолет, але нардеп не слухав.
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Після дружина відвернулася і пролунав постріл.
Водночас колега загиблого нардепа з групи Інформаційний спротив Юрій Карін закликав ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини смерті Тимчука.
– Вважаємо за необхідне дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням і повагою, – написав він.
Нагадаємо, 19 червня у Києві загинув Дмитро Тимчук.
Джерело: The Newsroom/Telegram