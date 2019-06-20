PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Не чистив, а грав зі зброєю: нові подробиці загибелі Тимчука

Народний депутат Дмитро Тимчук загинув через те, що нібито грав зі зброєю.

Не чистив, а грав зі зброєю: нові подробиці загибелі Тимчука

Дружина загиблого Дмитра Тимчука розповіла, що нардеп грав зі зброєю, а не чистив її.

За її словами, Тимчук нібито грав зі зброєю, то вставляючи, то виймаючи магазин, пересмикував затвор, натискаючи на курок вхолосту.

Вона просила його не робити цього і покласти пістолет, але нардеп не слухав.

Читайте: Сім’я Дмитра Тимчука: що відомо про близьких депутата

Після дружина відвернулася і пролунав постріл.

Водночас колега загиблого нардепа з групи Інформаційний спротив Юрій Карін закликав ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини смерті Тимчука.

– Вважаємо за необхідне дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням і повагою, – написав він.


Нагадаємо, 19 червня у Києві загинув Дмитро Тимчук.

Джерело: The Newsroom/Telegram 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З квартири Тимчука зникли ювелірні вироби
Хочу знати правду, як це сталося: реакція мережі на смерть Тимчука
Загибель Дмитра Тимчука: все, що відомо про смерть нардепа
Геращенко: На жаль, загибель Тимчука – не спецоперація
Вторгнення РФ в Україну, гібридна війна і РПЦ: резонансні розслідування ІС Тимчука
Поліція розслідує загибель Тимчука як умисне убивство
Президент співчуває родині Дмитра Тимчука
Загибель Дмитра Тимчука: чому у цій справі варто шукати російський слід
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка