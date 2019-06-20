Конституційний суд визнав рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради законним.

Конституційний суд оголосив про те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів є законним.

Про відповідне рішення ЗМІ повідомив обізнаний співрозмовник.

За його словами, його ухвалили під час закритого засідання Конституційного суду 20 червня.

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На сайті КСУ наразі написано, що “водночас Конституційний Суд України продовжує розгляд цієї справи”.

У команді президента Володимира Зеленського також заявили, що указ про розпуск ВР визнали конституційним.

До слова, 14 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до КСУ документи, в яких вказана чисельність коаліції.