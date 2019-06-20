PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Розпуск Верховної Ради визнали законним – ЗМІ

Конституційний суд визнав рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради законним.

Конституційний суд

Конституційний суд оголосив про те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів є законним.

Про відповідне рішення ЗМІ повідомив обізнаний співрозмовник.

За його словами, його ухвалили під час закритого засідання Конституційного суду 20 червня.

Читайте: Все зроблено за законом – Зеленський про розпуск Верховної Ради

На сайті КСУ наразі написано, що “водночас Конституційний Суд України продовжує розгляд цієї справи”.

У команді президента Володимира Зеленського також заявили, що указ про розпуск ВР визнали конституційним.

До слова, 14 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до КСУ документи, в яких вказана чисельність коаліції.

Джерело: Укрінформ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Верховна Рада розглядає поправки до Виборчого кодексу
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Партія Голос пропонує обмежити повноваження народних депутатів
Кримінальна відповідальність за кнопкодавство: чому законопроект невигідний Зеленському
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника
Цього тижня Рада може розглянути правки до Виборчого кодексу і звільнити силовиків
Конституційний суд не зможе зупинити вибори до Верховної Ради – голова ЦВК
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка