Патриарх Филарет во время собрания бывшей УПЦ КП заявил, что хочет вернуть имущество и средства, которые перешли к ПЦУ.

В постановлении так называемого собора бывшей УПЦ КП, который был инициирован патриархом Филаретом, говорится о том, что УПЦ КП претендует на имущество и деньги, которые перешли к Православной церкви Украины.

В документе отмечается, что УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и другое.

Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

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Кроме того, в принятом постановлении говорится, что все монастыри Киева, а именно Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Вибудицкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как все приходы города Киева принадлежат управлению Киевской патриархии.

Напомним, ранее “собор” Филарета отменил Томос и восстановил УПЦ КП.