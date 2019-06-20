В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе патриарха Филарета, отвергли для себя томос о единой украинской церкви ПЦУ.
В Киеве состоялся так называемый Поместный собор бывшей УПЦ Киевского патриархата, который организовал патриарх Филарет. На съезде представители церкви отвергли томос о единой украинской церковь ПЦУ.
Филарет также обратился за поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому и во время своего выступления Филарет подчеркнул, что ему категорически не нравится томос.
Читайте: Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом
Собор проходил во Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.
Из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).
Напомним, патриарх Филарет собрал так называемый Поместный собор ради восстановления УПЦ Киевского патриархата.
Источник: Вести