В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе патриарха Филарета, отвергли для себя томос о единой украинской церкви ПЦУ.

В Киеве состоялся так называемый Поместный собор бывшей УПЦ Киевского патриархата, который организовал патриарх Филарет. На съезде представители церкви отвергли томос о единой украинской церковь ПЦУ.

Филарет также обратился за поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому и во время своего выступления Филарет подчеркнул, что ему категорически не нравится томос.

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Собор проходил во Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

Напомним, патриарх Филарет собрал так называемый Поместный собор ради восстановления УПЦ Киевского патриархата.

Источник: Вести