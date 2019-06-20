Патріарх Філарет під час зборів колишньої УПЦ КП заявив, що прагне повернути майно та кошти, які перейшли до ПЦУ.

У постанові так званого собору колишньої УПЦ КП, який був ініційований патріархом Філаретом, йдеться про те, що УПЦ КП претендує на майно та гроші, які перейшли до Православної церкви України.

У документі зазначається, що УПЦ КП продовжує бути власником всіх коштів, всього майна (рухомого і нерухомого), придбаного за власні кошти, або переданого їй державними органами, або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, учбові заклади та інше.

Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи.

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Крім того, у прийнятій постанові йдеться про те, що всі монастирі Києва, а саме Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Вибудицький Михайлівський, а також Миколаївський Богуславський, як всі парафії міста Києва належать управлінню Київської патріархії.

Нагадаємо, раніше “собор” Філарета скасував Томос і відновив УПЦ КП.