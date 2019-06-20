У Києві на зборах колишньої УПЦ Київського патріархату, яке відбулося з ініціативи патріарха Філарета, відкинули для себе томос про єдину українську церкву ПЦУ.

У Києві відбувся так званий Помісний собор колишньої УПЦ Київського патріархату, який організував почесний патріарх Філарет. На зїзді представники церкви відкинули томос про єдину українську церкву ПЦУ.

Філарет також звернувся за підтримкою до президента України Володимира Зеленського і під час свого виступу Філарет підкреслив, що йому категорично не подобається томос.

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Собор проходив у Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прихильником і давнім соратником Філарета.

З Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов).

Нагадаємо, патріарх Філарет зібрав так званий Помісний собор заради відновлення УПЦ Київського патріархату.

Джерело: Весті