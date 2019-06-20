PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

“Собор” Філарета скасував томос і відновив УПЦ КП

У Києві на зборах колишньої УПЦ Київського патріархату, яке відбулося з ініціативи патріарха Філарета, відкинули для себе томос про єдину українську церкву ПЦУ.

Патріарх Філарет

У Києві відбувся так званий Помісний собор колишньої УПЦ Київського патріархату, який організував почесний патріарх Філарет. На зїзді представники церкви відкинули томос про єдину українську церкву ПЦУ.

Філарет також звернувся за підтримкою до президента України Володимира Зеленського і під час свого виступу Філарет підкреслив, що йому категорично не подобається томос.

Читайте: Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом

Собор проходив у Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прихильником і давнім соратником Філарета.

З Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов).

Нагадаємо, патріарх Філарет зібрав так званий Помісний собор заради відновлення УПЦ Київського патріархату.

Джерело: Весті

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

“Собор” Філарета хоче повернути майно ліквідованої УПЦ КП
“Собор” Філарета за відновлення УПЦ КП: як пройшов і хто приїхав
Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження про незаконність реєстрації ПЦУ
Філарет розсилає єпископам запрошення на свій собор
Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом
Філарет незаконно скликає так званий собор УПЦ КП – ПЦУ
Епіфаній анонсував реформи в ПЦУ
Філарет скликає собор ліквідованого Київського патріархату – дата
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка