Украина получила средства от размещения еврооблигаций объемом €1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года.

Семилетние еврооблигации в основном выкупили фонды по управлению активами, а также пенсионные и страховые фонды – это 85%.

Еще 10% достались хедж-фондам, 2% – банкам и индивидуальным инвесторам и 3% облигаций выкупили суверенные инвестиционные фонды.

Большинство инвесторов из Соединенного Королевства (32%), США (27%), Германии (17%) и стран ЕС (13%).

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Средства от размещения еврооблигаций перечислены в Госказначейство и пойдут на финансирование госбюджета.

К слову, еврооблигации могут покупать и продавать любые банки и мировые инвесторы. Этим они отличаются от обычных кредитов.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готовится разместить еврооблигации сроком обращения семь лет.