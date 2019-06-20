Украина получила средства от размещения еврооблигаций объемом €1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года.
Семилетние еврооблигации в основном выкупили фонды по управлению активами, а также пенсионные и страховые фонды – это 85%.
Еще 10% достались хедж-фондам, 2% – банкам и индивидуальным инвесторам и 3% облигаций выкупили суверенные инвестиционные фонды.
Большинство инвесторов из Соединенного Королевства (32%), США (27%), Германии (17%) и стран ЕС (13%).
Читайте: ЕС готов предоставить Украине транш в €500 млн – Минфин
Средства от размещения еврооблигаций перечислены в Госказначейство и пойдут на финансирование госбюджета.
К слову, еврооблигации могут покупать и продавать любые банки и мировые инвесторы. Этим они отличаются от обычных кредитов.
Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готовится разместить еврооблигации сроком обращения семь лет.