Україна отримала кошти від розміщення єврооблігацій обсягом €1 млрд із дохідністю 6,75% та строком погашення 20 червня 2026 року.

Семирічні єврооблігації викупили переважно фонди з управління активами, а також пенсійні та страхові фонди – це 85%.

Ще 10% дісталися хедж-фондам, 2% – банкам та індивідуальним інвесторам і 3% облігацій викупили суверенні інвестиційні фонди.

Більшість інвесторів зі Сполученого Королівства (32%), США (27%), Німеччини (17%) і країн ЄС (13%).

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Кошти від розміщення єврооблігацій перераховані у Держказначейство та підуть на фінансування держбюджету.

До слова, єврооблігації можуть купувати і продавати будь-які банки та світові інвестори. Цим вони відрізняються від звичайних кредитів.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна готується розмістити єврооблігації терміном обігу сім років.