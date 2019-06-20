PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розмістила єврооблігації на €1 млрд

Україна отримала кошти від розміщення єврооблігацій обсягом €1 млрд із дохідністю 6,75% та строком погашення 20 червня 2026 року.

Євро

Семирічні єврооблігації викупили переважно фонди з управління активами, а також пенсійні та страхові фонди – це 85%.

Ще 10% дісталися хедж-фондам, 2% – банкам та індивідуальним інвесторам і  3% облігацій викупили суверенні інвестиційні фонди.

Більшість інвесторів зі Сполученого Королівства (32%), США (27%), Німеччини (17%) і країн ЄС (13%).

Читайте: ЄС готовий надати Україні транш у €500 млн – Мінфін

Кошти від розміщення єврооблігацій перераховані у Держказначейство та підуть на фінансування держбюджету.

До слова, єврооблігації можуть купувати і продавати будь-які банки та світові інвестори. Цим вони відрізняються від звичайних кредитів.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна готується розмістити єврооблігації терміном обігу сім років.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН
Ким замінили Марі Йованович: новий посол Америки в Україні
Відпочинок у Криму: чи є черги на пункті Чонгар та як реагують пропагандиські ЗМІ
Зустріч чемпіонів! Як вітали юнацьку збірну України з футболу
США відправили в Україну вантаж гуманітарної допомоги
Топ-13 Lifestyle-блогерів України – де читати про життя
Вбивство Олександра Мурашка: як жив видатний український художник
Відпочинок на озері Світязь: сучасна набережна та оновлена каналізація
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка