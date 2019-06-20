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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата.

Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента

Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента, реорганизацию и сокращения численности работников Администрации президента.

Указ опубликовали на сайте президента. Он вступает в силу со дня опубликования, то есть с 20 июня.

– Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения количества работников Администрации президента Украины, – говорится в указе.

В указе также говорится о создании комиссии по реорганизации и определена структура Офиса президента.

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Она предусматривает должности руководителя Офиса президента, руководителя аппарата, нескольких уполномоченных, заместителей, помощников, советников, пресс-секретаря, восьми директоратов и девяти департаментов.

К слову, Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает финансовый вопрос.

Источник: Администрация Президента

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