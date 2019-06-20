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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський створив Офіс президента шляхом реорганізації АП і скорочення її штату.

Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента

Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента та реорганізацію і скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.

Указ опублікували на сайті президента. Він набуває чинності з дня опублікування, тобто з 20 червня.

– Утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України, — написано в указі.

В указі також зазначено про створення комісії з реорганізації й визначено структуру Офісу президента.

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Вона передбачає посади керівника Офісу президента, керівника апарату, кількох уповноважених, заступників, помічників, радників, прессекретаря, 8 директоратів та 9 департаментів.

До слова, Зеленський розповів, що переїзду Адміністрації президента заважає фінансове питання.

Джерело: Адміністрація Президента

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