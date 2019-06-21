Государственные испытания ракетного комплекса Нептун могут завершить до конца года и принять его на вооружение ВСУ.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что до конца 2019 года должны завершиться испытания ракетного комплекса Нептун, после чего его примут на вооружение ВСУ.

По его словам, через два месяца должно состояться государственное испытание системы залпового огня и боеприпаса к нему Ольха-М.

– До конца года мы должны завершить государственное испытание ракетного комплекса Нептун и он будет принят на вооружение, – сказал Полторак.

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Министр обороны добавил, что в 2020 году ракетный комплекс Нептун станет частью государственного оборонного заказа.

К слову, 14 июня на вооружение ВСУ приняли модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.