Державні випробування ракетного комплексу Нептун можуть завершити до кінця року і прийняти його на озброєння ЗСУ.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що до кінця 2019 року мають завершитися випробування ракетного комплексу Нептун, після чого його приймуть на озброєння ЗСУ.

За його словами, через два місяці має відбутися державне випробування системи залпового вогню і боєприпасу до нього Вільха-М.

– До кінця року ми маємо завершити державне випробування ракетного комплексу Нептун і він буде прийнятий на озброєння, – сказав Полторак.

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Міністр оборони додав, що у 2020 році ракетний комплекс Нептун стане частиною державного оборонного замовлення.

До слова, 14 червня на озброєння ЗСУ прийняли модернізований безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1.