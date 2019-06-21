Подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения.

Киевский районный суд Одессы отправил Николая Тарасова, которого подозревают в убийстве Дарьи Лукьяненко, в следственный изолятор. Арест длительностью два месяца, без возможности выхода на свободу под залог.

Его дело проходит по четырем статьям – “похищение”, “покушение на изнасилование несовершеннолетнего”, “убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием” и “надругательство над телом”.

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Николай Тарасов полностью признал свою вину, а на вопрос, зачем он убил Дарью Лукьяненко, отвечает, что “не знает”.

Вскоре он пройдет судебно-психиатрическую экспертиз. Она должна установить отдавал ли он своим действиям отчет.

Напомним, что 11-летния Дарья Лукьяненко пропала 13 июня, мертвой ее нашли 19 июня. Факты ICTV писали про подробности трагедии и хронологию.