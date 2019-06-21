Підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід.

Київський районний суд Одеси відправив Миколу Тарасова, якого підозрюють у вбивстві Дарини Лук’яненко, у слідчий ізолятор. Арешт триватиме два місяці, можливостіь виходу на свободу під заставу відсутня.

Його справа проходить за чотирма статтями – “викрадення”, “замах на згвалтування неповнолітньої”, “вбивство неповнолітнього, поєднане із згвалтуванням” і “наруга над тілом”.

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Микола Тарасов повністю визнав свою провину, а на питання, навіщо він вбив Дарину Лук’яненко, відповідає, що “не знає”.

Незабаром він пройде судово-психіатричну експертизу. Вона повинна встановити чи усвідомлював він те, що робив.

Нагадаємо, що 11-річна Дарина Лук’яненко зникла 13 червня, мертвою її знайшли 19 червня. Факти ICTV писали про подробиці трагедії і хронологію.