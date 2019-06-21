Как проходило прощание в пгт Ивановка Одесской области с Дарьей Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал фотографии с похорон Дарьи Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.
Читайте: Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии
– Ужасные фото – дети хоронят ребенка. Сегодня в Ивановке попрощались со убитой 13 июня Дарьей Лукьяненко, – написал Аброськин.
Дети хоронят ребенка. Как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что украинцев призывают подписать петицию в защиту детей от сексуального насилия.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+