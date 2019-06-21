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Факты / Украина

Дети хоронят ребенка. Как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко

Как проходило прощание в пгт Ивановка Одесской области с Дарьей Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.

Дети хоронят ребенка. Как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал фотографии с похорон Дарьи Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.

Читайте: Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии

– Ужасные фото – дети хоронят ребенка. Сегодня в Ивановке попрощались со убитой 13 июня Дарьей Лукьяненко, – написал Аброськин.

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Дети хоронят ребенка. Как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что украинцев призывают подписать петицию в защиту детей от сексуального насилия.

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