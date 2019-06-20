Что известно об убийстве Дарьи Лукьяненко, кого задержали по подозрению в преступлении, а также реакция общественности – далее в материале Фактов ICTV.

Дарью Лукьяненко нашли мертвой 19 июня. Девочка пропала неделю назад, когда шла на танцевальный кружок. Происшествие произошло в поселке Ивановка Одесской области. Подозреваемый, на территории дома которого нашли труп ребенка, уже задержан и даже признал свою вину. Кто он и зачем совершил преступление – далее в материале Фактов ICTV.

Дарья Лукьяненко.

Хронология события

Правоохранителям удалось посекундно установить маршрут движения девочки в день исчезновения. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал соответствующую схему. Согласно ей, преступление произошло среди белого дня – в промежутке между 14.20 и 14.25. Когда в 14.24 девочке позвонила подруга, телефон Дарьи уже не отвечал.

Дарья Лукьяненко двигалась от рынка по направлению к школе. Подозреваемый ее увидел, когда она вышла из рынка. Крик и детский плач местные жители услышали через пять минут после этого.

Установлено, что расстояние от выхода из рынка до места преступления составляет 141 метр.

Всего на поиски девочки было привлечено 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров, а также самолеты. В ходе поисковой операции было опрошено более двух тысяч местных жителей.

Спустя неделю тело девочки было найдено в выгребной яме на территории частного домовладения в селе Ивановка. Это место обыскивали трижды и только в последний раз полицейским удалось найти Дарью. У забора увидели ее сандалии. Они-то и привели к яме, в которой лежало тело. Где находилась девочка во время двух предшествующих обысков, пока неясно.

Что известно о подозреваемом

Главный подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко – 22-летний Николай Тарасов. Именно в выгребной яме его дома и было найдено тело девочки.

Подозреваемый Николай Тарасов.

Парень нигде не работает, не учится и целыми днями проводит за компьютером. Местные жители характеризуют его, как нелюдимого человека, который “буквально жил в телефоне”. Отмечают и то, что подозреваемый и раньше проявлял особое внимание к детям.

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Иногда Тарасов помогал родителям, которые работают на рынке в Ивановке, выезжал на сезонные работы. Также он время от времени подрабатывал грузчиком у родителей Даши Лукьяненко, которые владеют соседней точкой на местном рынке.

Когда правоохранители пришли к нему впервые, то подозреваемый вел себя очень спокойно. Во время первого опроса Николай Тарасов рассказывал, чем занимался в день пропажи Даши – принял душ, пожарил яйца, а потом играл в компьютерные игры и смотрел фильм.

Но когда полиция нашла тело девочки, отпираться не стал и признал вину. Он рассказал, что сначала душил Дашу в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Зачем убил Дарью Лукьяненко

В Нацполиции считают, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве. Сейчас эта версия числится как основная.

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Что грозит вероятному убийце

Николая Тарасова увезли в Одессу, где ему изберут меру пресечения. Если следствие докажет вину, то Тарасову грозит пожизненное заключение.

Примечательно, что родители подозреваемого отказываются нанимать для сына адвоката. Они утверждают, что ничего не знали о трагедии. Родители злоумышленника не препятствовали обыску, а его мать принимала активное участие в организации поисков ребенка.

Реакция общественности

После обнаружения тела девочки, у дома Тарасова собрались местные жители, которые требовали немедленной расправы. Сотрудники полиции окружили дом и смогли предотвратить самосуд.

Позже на местном рынке в Ивановке на контейнере, в котором торгует семья подозреваемого, появились вот такие надписи.









Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии / 2 фотографии

В сети просят подписать петицию для принятия Верховной Радой закона о борьбе с педофилией. По инициативе трех десятков нардепов парламент еще в 2017 году подан законопроект №6607, предусматривающий создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за подобные преступления. После убийства Дарьи Лукьяненко его просят принять безотлагательно.

К слову, во время поисков Дарьи Лукьяненко на горе родителей пытались нажиться мошенники.