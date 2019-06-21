Прокуратура Киева рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата и координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.
Дмитрий Тымчук перед смертью находился в депрессивном состоянии, поэтому самоубийство – основная версия гибели нардепа, которую рассматривает прокуратура.
Люди из близкого окружения Тымчука рассказали следствию, что в течение последней недели он не выходил из дома, как и в день смерти.
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В настоящее время проводится ряд судебных экспертиз. Официальную версию смерти объявят после всех следственных действий.
Напомним, нардеп и координатора группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук погиб 19 июня в результате огнестрельного ранением в голову.