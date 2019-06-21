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Факти / Україна

Смерть Дмитра Тимчука: основна версія слідства

Прокуратура Києва розглядає самогубство як основну версію смерті народного депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук перед смертю перебував у депресивному стані, тому самогубство – основна версія загибелі нардепа, яку розглядає прокуратура.

Люди з близького оточення Тимчука розповіли слідству, що впродовж останнього тижня він взагалі не виходив із дому, як і в день смерті.

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Наразі проводиться низка судових експертиз. Офіційну версію смерті оголосять після всіх слідчих дій.

Нагадаємо, нардеп і координатора групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук загинув 19 червня внаслідок вогнепального пораненням у голову.

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