Прокуратура Києва розглядає самогубство як основну версію смерті народного депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.
Дмитро Тимчук перед смертю перебував у депресивному стані, тому самогубство – основна версія загибелі нардепа, яку розглядає прокуратура.
Люди з близького оточення Тимчука розповіли слідству, що впродовж останнього тижня він взагалі не виходив із дому, як і в день смерті.
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Наразі проводиться низка судових експертиз. Офіційну версію смерті оголосять після всіх слідчих дій.
Нагадаємо, нардеп і координатора групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук загинув 19 червня внаслідок вогнепального пораненням у голову.
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