Пороговый балл ВНО по всем предметам определило Министерство образования и науки. Какое количество баллов нужно набрать, чтобы достичь отметку сдал, читайте в материале Фактов ICTV.
21 июня на заседание Коллегии МОН экспертная комиссия определила пороговый показатель со всех ВНО. Установлено пороговые баллы сдал/не сдал еще для трех тестов ВНО – истории Украины, географии и химии.
По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:
- История Украины – 27.
- География – 26.
- Химия – 16.
От общего количества участников тестирования порог сдал/не сдал из этих предметов преодолели: по истории Украины – 84% абитуриентов; по географии – 89,57%, по химии – 86%.
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Ранее сообщалось про пороговый балл других предметов:
- Математика – 11.
- Украинский язык и литература – 23.
- Физика – 13.
- Иностранные языки – 19.
- Биология – 23.
22 июня на информационных страницах участников обнародуют результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов.
Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а закончилась 13 июня, тестированием по химии.