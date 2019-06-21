Пороговый балл ВНО по всем предметам определило Министерство образования и науки. Какое количество баллов нужно набрать, чтобы достичь отметку сдал, читайте в материале Фактов ICTV.

21 июня на заседание Коллегии МОН экспертная комиссия определила пороговый показатель со всех ВНО. Установлено пороговые баллы сдал/не сдал еще для трех тестов ВНО – истории Украины, географии и химии.

По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:

История Украины – 27.

География – 26.

Химия – 16.

От общего количества участников тестирования порог сдал/не сдал из этих предметов преодолели: по истории Украины – 84% абитуриентов; по географии – 89,57%, по химии – 86%.

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Ранее сообщалось про пороговый балл других предметов:

Математика – 11.

Украинский язык и литература – 23.

Физика – 13.

Иностранные языки – 19.

Биология – 23.

22 июня на информационных страницах участников обнародуют результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов.

Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а закончилась 13 июня, тестированием по химии.