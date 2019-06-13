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Факти / Україна

З’явився графік додаткової сесії ЗНО

Опублікований графік додаткової сесії ЗНО, яка пройде з 26 червня по 11 липня.

З’явився графік додаткової сесії ЗНО

Додаткове тестування призначено на період з 26 червня по 11 липня.

Графік додаткової сесії ЗНО:

  • 26 червня – математика;
  • 27 червня – німецька мова;
  • 1 липня – французька мова;
  • 2 липня – іспанська мова;
  • 3 липня – українська мова та література;
  • 4 липня – фізика;
  • 5 липня – англійська мова;
  • 8 липня – історія України;
  • 9 липня – біологія;
  • 10 липня – географія;
  • 11 липня – хімія.

Результати додаткового тестування будуть не пізніше 18 липня.

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Читайте: ЗНО 2019: відповіді на тест з біології

Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчується сьогодні, 13 червня, тестуванням з хімії.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

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