Опублікований графік додаткової сесії ЗНО, яка пройде з 26 червня по 11 липня.

Додаткове тестування призначено на період з 26 червня по 11 липня.

Графік додаткової сесії ЗНО:

26 червня – математика;

27 червня – німецька мова;

1 липня – французька мова;

2 липня – іспанська мова;

3 липня – українська мова та література;

4 липня – фізика;

5 липня – англійська мова;

8 липня – історія України;

9 липня – біологія;

10 липня – географія;

11 липня – хімія.

Результати додаткового тестування будуть не пізніше 18 липня.

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Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчується сьогодні, 13 червня, тестуванням з хімії.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти