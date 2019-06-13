Опублікований графік додаткової сесії ЗНО, яка пройде з 26 червня по 11 липня.
Додаткове тестування призначено на період з 26 червня по 11 липня.
Графік додаткової сесії ЗНО:
- 26 червня – математика;
- 27 червня – німецька мова;
- 1 липня – французька мова;
- 2 липня – іспанська мова;
- 3 липня – українська мова та література;
- 4 липня – фізика;
- 5 липня – англійська мова;
- 8 липня – історія України;
- 9 липня – біологія;
- 10 липня – географія;
- 11 липня – хімія.
Результати додаткового тестування будуть не пізніше 18 липня.
Читайте: ЗНО 2019: відповіді на тест з біології
Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчується сьогодні, 13 червня, тестуванням з хімії.
Джерело: Український центр оцінювання якості освіти
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+