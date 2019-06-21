Пороговий бал ЗНО з усіх предметів визначило Міністерство освіти і науки. Яку кількість балів потрібно набрати, щоб досягнути позначку склав, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
21 червня на засідання Колегії МОН експертна комісія визначила пороговий показник з усіх ЗНО. Встановлено порогові бали склав/не склав ще для трьох тестів ЗНО – історії України, географії та хімії.
За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
- Історія України – 27.
- Географія – 26.
- Хімія – 16.
Від загальної кількості учасників тестування поріг склав/не склав із цих предметів подолали: з історії України – 84% осіб; з географії – 89,57% , з хімії – 86%.
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Раніше повідомляли про пороговий бал інших предметів:
- Математика – 11.
- Українська мова та література – 23.
- Фізика – 13.
- Іноземні мови – 19.
- Біологія – 23.
22 червня на інформаційних сторінках учасників оприлюднять результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей.
Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчилася 13 червня, тестуванням з хімії.