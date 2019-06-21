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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО 2019: визначено порогові бали з усіх предметів

Пороговий бал ЗНО з усіх предметів визначило Міністерство освіти і науки. Яку кількість балів потрібно набрати, щоб досягнути позначку склав, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

ЗНО 2019: визначено порогові бали з усіх предметів

21 червня на засідання Колегії МОН експертна комісія визначила пороговий показник з усіх ЗНО.  Встановлено порогові бали склав/не склав ще для трьох тестів ЗНО – історії України, географії та хімії.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

  • Історія України – 27.
  • Географія – 26.
  • Хімія – 16.

Від загальної кількості учасників тестування поріг склав/не склав із цих предметів подолали: з історії України – 84% осіб; з географії – 89,57% , з хімії – 86%.

Читайте: З’явився графік додаткової сесії ЗНО

Раніше повідомляли про пороговий бал інших предметів:

  • Математика – 11.
  • Українська мова та література – 23.
  • Фізика – 13.
  • Іноземні мови – 19.
  • Біологія – 23.

22 червня на інформаційних сторінках учасників оприлюднять результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей.

Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчилася 13 червня, тестуванням з хімії.

Джерело: УЦОЯО

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