Пороговий бал ЗНО з усіх предметів визначило Міністерство освіти і науки. Яку кількість балів потрібно набрати, щоб досягнути позначку склав, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

21 червня на засідання Колегії МОН експертна комісія визначила пороговий показник з усіх ЗНО. Встановлено порогові бали склав/не склав ще для трьох тестів ЗНО – історії України, географії та хімії.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

Історія України – 27.

Географія – 26.

Хімія – 16.

Від загальної кількості учасників тестування поріг склав/не склав із цих предметів подолали: з історії України – 84% осіб; з географії – 89,57% , з хімії – 86%.

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Раніше повідомляли про пороговий бал інших предметів:

Математика – 11.

Українська мова та література – 23.

Фізика – 13.

Іноземні мови – 19.

Біологія – 23.

22 червня на інформаційних сторінках учасників оприлюднять результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей.

Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчилася 13 червня, тестуванням з хімії.