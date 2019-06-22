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Факти / Україна

Хімічна кастрація педофілів: петиція набрала необхідну кількість голосів

Зареєстрована на сайті Верховної Ради петиція Захист дітей від сексуального насильства набрала 25 тис. необхідних голосів.

петиция

Петиція Захист дітей від сексуального насильства набрала 25 тис. голосів, які необхідні для розгляду її в парламенті.

Ініціатива була зареєстрована 27 травня.

У петиції йдеться про необхідність ухвалення законопроекту № 6607, який передбачає введення хімічної кастрації за педофілію.

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Це означає, що в організм тимчасово вводять препарати, що знижують статевий потяг.

Також серед нововведень у проекті вимагають посилити відповідальність за сексуальне насильство щодо дітей та створити реєстр осіб, які вчинили статеві злочини.

Реєстр допоможе уникнути допуску таких людей до роботи у дитячих установах.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали педофіла, який чіплявся до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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