Половина кандидатов в нардепы из списка партии Европейская солидарность будет баллотироваться впервые.
Партия Петра Порошенко Европейская солидарность публиковала имена первых 50 человек в своем списке.
Лидер политсилы Петр Порошенко назвал кандидатов опытными профессионалами и эффективными менеджерами.
Половина из списка будут идти в парламент впервые, а около 30% кандидатов в нардепы – женщины.
Читайте: Кто проходит в Верховную Раду от партии Европейская солидарность
- Порошенко Петр
- Парубий Андрей
- Геращенко Ирина
- Забродский Михаил
- Федина София
- Джемилев Мустафа
- Зинкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Иванна
- Герасимов Артур
- Кубив Степан
- Фриз Ирина
- Южанина Нина
- Луценко Ирина
- Сюмар Виктория
- Арьев Владимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Николай
- Алексеев Сергей
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Ионова Мария
- Бойко Наталья
- Вьятрович Владимир
- Никоряк Ирина
- Чорновол Татьяна
- Пятигорец Денис
- Левус Андрей
- Баласинович Наталья
- Карпов Андрей
- Бирюков Юрий
- Таран Сергей
- Черненко Александр
- Андреев Андрей
- Габибуллаева Динара
- Петров Алексей
- Кириленко Вячеслав
- Розенко Павел
- Соляр Владимир
- Артюшенко Игорь
- Талпа Михаил
- Погребиский Александр
- Высоцкий Сергей
- Бригинец Александр
- Урсуленко Елена
- Смолий Андрей
- Болдырев Олег
- Лапин Игорь
- Обертинская Людмила
Напомним, Факты ICTV рассказывали о лидере партии Европейская солидарность Петре Порошенко.