Половина кандидатов в нардепы из списка партии Европейская солидарность будет баллотироваться впервые.

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность публиковала имена первых 50 человек в своем списке.

Лидер политсилы Петр Порошенко назвал кандидатов опытными профессионалами и эффективными менеджерами.

Половина из списка будут идти в парламент впервые, а около 30% кандидатов в нардепы – женщины.

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Порошенко Петр Парубий Андрей Геращенко Ирина Забродский Михаил Федина София Джемилев Мустафа Зинкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Иванна Герасимов Артур Кубив Степан Фриз Ирина Южанина Нина Луценко Ирина Сюмар Виктория Арьев Владимир Павленко Ростислав Величкович Николай Алексеев Сергей Князевич Руслан Саврасов Максим Ионова Мария Бойко Наталья Вьятрович Владимир Никоряк Ирина Чорновол Татьяна Пятигорец Денис Левус Андрей Баласинович Наталья Карпов Андрей Бирюков Юрий Таран Сергей Черненко Александр Андреев Андрей Габибуллаева Динара Петров Алексей Кириленко Вячеслав Розенко Павел Соляр Владимир Артюшенко Игорь Талпа Михаил Погребиский Александр Высоцкий Сергей Бригинец Александр Урсуленко Елена Смолий Андрей Болдырев Олег Лапин Игорь Обертинская Людмила

Напомним, Факты ICTV рассказывали о лидере партии Европейская солидарность Петре Порошенко.