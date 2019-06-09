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Факты / Украина

Порошенко представил десятку партии Европейская солидарность

Петр Порошенко возглавил список партии Европейская солидарность.

Порошенко представил десятку партии Европейская солидарность

Список партии Европейская солидарность на выборах в Верховную Раду возглавит Петр Порошенко.

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В первую пятерку вошли

  • глава Верховной Рады Андрей Парубий;
  • первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко;
  • командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский;
  • певица и волонтер София Федина.

Также в список вошли лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, доброволец-медик, командир медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич, подавший в отставку глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отмечается, что кандидатов должен утвердить съезд партии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что партия УДАР может пойти на выборы в Верховную Раду в составе Европейской солидарности.

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