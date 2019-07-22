Половина кандидатів у нардепи зі списку партії Європейська солідарність балотуватимуться вперше.
Партія Петра Порошенко Європейська солідарність опублікувала імена перших 50 осіб у своєму списку.
Лідер політсили Петро Порошенко назвав кандидатів досвідченими професіоналами і ефективними менеджерами.
Половина людей зі списку йтимуть у парламент вперше, а близько 30% кандидатів у нардепи – жінки.
Читайте: Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність
- Порошенко Петро
- Парубій Андрій
- Геращенко Ірина
- Забродський Михайло
- Федина Софія
- Джемілєв Мустафа
- Зінкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Іванна
- Герасимов Артур
- Кубів Степан
- Фриз Ірина
- Южаніна Ніна
- Луценко Ірина
- Сюмар Вікторія
- Ар’єв Володимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Микола
- Алексєєв Сергій
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Іонова Марія
- Бойко Наталія
- В’ятрович Володимир
- Никоряк Ірина
- Чорновол Тетяна
- П’ятигорець Денис
- Левус Андрій
- Баласинович Наталя
- Карпов Андрій
- Бірюков Юрій
- Таран Сергій
- Черненко Олександр
- Андрєєв Андрій
- Габібуллаєва Динара
- Петров Олексій
- Кириленко В’ячеслав
- Розенко Павло
- Соляр Володимир
- Артюшенко Ігор
- Талпа Михайло
- Погребиський Олександр
- Висоцький Сергій
- Бригинець Олександр
- Урсуленко Олена
- Смолій Андрій
- Болдирєв Олег
- Лапін Ігор
- Обертинська Людмила
Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка.