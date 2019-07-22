Половина кандидатів у нардепи зі списку партії Європейська солідарність балотуватимуться вперше.

Партія Петра Порошенко Європейська солідарність опублікувала імена перших 50 осіб у своєму списку.

Лідер політсили Петро Порошенко назвав кандидатів досвідченими професіоналами і ефективними менеджерами.

Половина людей зі списку йтимуть у парламент вперше, а близько 30% кандидатів у нардепи – жінки.

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Порошенко Петро Парубій Андрій Геращенко Ірина Забродський Михайло Федина Софія Джемілєв Мустафа Зінкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Іванна Герасимов Артур Кубів Степан Фриз Ірина Южаніна Ніна Луценко Ірина Сюмар Вікторія Ар’єв Володимир Павленко Ростислав Величкович Микола Алексєєв Сергій Князевич Руслан Саврасов Максим Іонова Марія Бойко Наталія В’ятрович Володимир Никоряк Ірина Чорновол Тетяна П’ятигорець Денис Левус Андрій Баласинович Наталя Карпов Андрій Бірюков Юрій Таран Сергій Черненко Олександр Андрєєв Андрій Габібуллаєва Динара Петров Олексій Кириленко В’ячеслав Розенко Павло Соляр Володимир Артюшенко Ігор Талпа Михайло Погребиський Олександр Висоцький Сергій Бригинець Олександр ​​Урсуленко Олена Смолій Андрій Болдирєв Олег Лапін Ігор Обертинська Людмила

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка.