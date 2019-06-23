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Факты / Украина / Общество

Без нарушений и пострадавших: как прошел Марш равенства 2019

Марш равенства – КиевПрайд 2019 – завершился без каких-либо происшествий и серьезных нарушений. По данным полиции, в акции приняли участие более 3 тыс. человек.

Марш рівності 2019

В Марше равенства 2019 в Киеве, по предварительным подсчетам организаторов, приняли участие более 8 тыс. участников.

Организаторы КиевПрайд 2019 также уверяют, что шествие, которое длилось около часа, завершилась без каких-либо эксцессов.

– У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц, – сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО КиевПрайд Руслана Панухник.

По ее словам, пострадавших не было.

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Подтвердили этом на брифинге по итогам Марша равенства представители Нацполиции и МВД.

Председатель Нацполиции Сергей Князев сказал, что ни одного сообщения о нарушениях не поступало.

Он не смог назвать количество правоохранителей, которые обеспечивали порядок во время акции представителей ЛГБТ-сообщества.

По его словам, в Марше равенства приняло участие более 3 тыс. человек.

Князев также отметил, что задержание девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства в Киеве, проходило еще накануне под столицей. То есть это были предупредительные меры.

Фото: KyivPride

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