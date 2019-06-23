Марш рівності – КиївПрайд 2019 – завершився без будь-яких пригод і серйозних порушень. За даними поліції, в акції взяли участь понад 3 тис. осіб.

У Марші рівності 2019 у Києві, за попередніми підрахунками організаторів, взяли участь більше 8 тис. учасників.

Організатори КиївПрайд 2019 також запевняють, що хода, яка тривала близько години, завершилася без будь-яких ексцесів.

– У нас були контрдемонстрації, але поліція виконала свою роботу, і марш пройшов безпечно і комфортно для учасників і учасниць, – сказала на брифінгу після Маршу виконавчий директор ГО КиївПрайд Руслана Панухник.

За її словами, постраждалих не було.

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Підтвердили це на брифінгу за підсумками Маршу рівності представники Нацполіції та МВС.

Голова Нацполіції Сергій Князєв сказав, що жодного повідомлення про порушення не надходило.

Водночас він не зміг назвати кількість правоохоронців, які забезпечували порядок під час акції представників ЛГБТ-спільноти.

За його словами, у Марші рівності взяли участь понад 3 тис. осіб.

Князєв також наголосив, що затримання дев’ятьох осіб, які готували провокації на Марші рівності у Києві, відбулося ще напередодні під столицею. Тобто це були попереджувальні заходи.

Фото: KyivPride