PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Без порушень і постраждалих: як пройшов Марш рівності 2019

Марш рівності – КиївПрайд 2019 – завершився без будь-яких пригод і серйозних порушень. За даними поліції, в акції взяли участь понад 3 тис. осіб.

Марш рівності 2019

У Марші рівності 2019 у Києві, за попередніми підрахунками організаторів, взяли участь більше 8 тис. учасників.

Організатори КиївПрайд 2019 також запевняють, що хода, яка тривала близько години, завершилася без будь-яких ексцесів.

– У нас були контрдемонстрації, але поліція виконала свою роботу, і марш пройшов безпечно і комфортно для учасників і учасниць, – сказала на брифінгу після Маршу виконавчий директор ГО КиївПрайд Руслана Панухник.

За її словами, постраждалих не було.

Читайте: Марш рівності у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Підтвердили це на брифінгу за підсумками Маршу рівності представники Нацполіції та МВС.

Голова Нацполіції Сергій Князєв сказав, що жодного повідомлення про порушення не надходило.

Водночас він не зміг назвати кількість правоохоронців, які забезпечували порядок під час акції представників ЛГБТ-спільноти.

За його словами, у Марші рівності взяли участь понад 3 тис. осіб.

Князєв також наголосив, що затримання дев’ятьох осіб, які готували провокації на Марші рівності у Києві, відбулося ще напередодні під столицею. Тобто це були попереджувальні заходи.

Фото: KyivPride

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Марші рівності вперше пройшла колона військових
Марш рівності у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Куди піти на День молоді у Києві – афіша
Перші затримання на Марші рівності: група осіб планувала провокації
Марші рівності: чому на них не соромляться ходити в світі і як проходять в Україні
Рятувальники розповіли, коли у Києві покращиться повітря
Йшла по переходу між станціями: у київському метро померла жінка
У Києві на 12 годин перекриють рух транспорту в районі Шулявки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка