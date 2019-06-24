В МВД планируют изменить порядок реагирования на сообщения о минировании, а также усилить ответственность за ложные вызовы.
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что из-за увеличения количества ложных сообщений о заминировании планируют усилить ответственность за подобные вызовы.
Сделать это планируют с помощью внесения изменений во внутренние правовые акты.
– В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях, – сказал Шевченко.
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Он добавил, что больше всего вызовов о ложном минировании поступает с оккупированных территорий Донбасса и из России.
Также могут изменить регламентные нормы о порядке эвакуации.
К слову 21 июня правоохранители получили сообщение о массовом “заминировании” учебных заведений, роддомов и нескольких торговых центров.