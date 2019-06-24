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Факты / Украина

Более 6 лет заключения за ложное минирование – в МВД готовят изменения

В МВД планируют изменить порядок реагирования на сообщения о минировании, а также усилить ответственность за ложные вызовы.

Более 6 лет заключения за ложное минирование – в МВД готовят изменения

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что из-за увеличения количества ложных сообщений о заминировании планируют усилить ответственность за подобные вызовы.

Сделать это планируют с помощью внесения изменений во внутренние правовые акты.

– В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях, – сказал Шевченко.

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Он добавил, что больше всего вызовов о ложном минировании поступает с оккупированных территорий Донбасса и из России.

Также могут изменить регламентные нормы о порядке эвакуации.

К слову 21 июня правоохранители получили сообщение о массовом “заминировании” учебных заведений, роддомов и нескольких торговых центров.

Источник: LB.ua

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