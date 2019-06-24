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Факти / Україна

Більше 6 років ув’язнення за неправдиве мінування – в МВС готують зміни

В МВС планують змінити порядок реагування на повідомлення про мінування, а також посилити відповідальність за неправдиві виклики.

Більше 6 років ув’язнення за неправдиве мінування – в МВС готують зміни

Глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив, що через збільшення кількості неправдивих повідомлень про замінування планують посилити відповідальність за подібні виклики.

Зробити це планують за допомогою внесення змін до внутрішніх правових актів.

– У низці випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках, – сказав Шевченко.

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Він додав, що найбільше викликів про неправдиве мінування надходить з окупованих територій Донбасу і з Росії.

Також можуть змінити регламентні норми щодо порядку евакуації.

До слова, 21 червня правоохоронці отримали повідомлення про масове “замінування” навчальних закладів, пологових будинків і кількох торгових центрів.

Джерело: LB.ua

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