В МВС планують змінити порядок реагування на повідомлення про мінування, а також посилити відповідальність за неправдиві виклики.

Глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив, що через збільшення кількості неправдивих повідомлень про замінування планують посилити відповідальність за подібні виклики.

Зробити це планують за допомогою внесення змін до внутрішніх правових актів.

– У низці випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках, – сказав Шевченко.

Читайте: В Україні “замінували” аеропорти та вокзали Києва, Львова та Одеси

Він додав, що найбільше викликів про неправдиве мінування надходить з окупованих територій Донбасу і з Росії.

Також можуть змінити регламентні норми щодо порядку евакуації.

До слова, 21 червня правоохоронці отримали повідомлення про масове “замінування” навчальних закладів, пологових будинків і кількох торгових центрів.