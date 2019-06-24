В Харькове презентовали Книжку про сміття, авторами которой являются писательница Галина Ткачук и восемь киевских подростков.

В Харькове состоялась презентация Книжки про сміття, которую написала детская писательница Галина Ткачук и восемь киевских подростков в рамках экологического воркшопа от благотворительного проекта ЛакіБукс.

– Это уже вторая остановка в путешествии книги по Украине. Недавно Галина Ткачук и издательство ВСЛ представили ее на фестивале Остров Европа в Виннице, а до этого – на Книжном арсенале в Киеве. Нам приятно, что наш экологический воркшоп превратился в книгу и поднимает важные экологические вопросы по всей Украине, – рассказывает основатель IT-компании Lucky Labs и инициатор проекта ЛакіБукс Рустам Гильфанов.

Харьковская презентация состоялась в местном книжном магазине, где собрались люди, заинтересованные в экологии и хороших книгах. Начали традиционно с зачитывания автором издания Галиной Ткачук фрагмента книги и рассказа об истории ее написания.

А потом началась практическая часть – мусор вывалился на стол, а активистка движения ZeroWaste Харьков Лиля Потапова рассказала несколько лайфхаков о жизни с нулевыми отходами и особенностях сортировки отходов в Харькове. Каждая сортировочная станция имеет свои особенности, так как единой национальной системы сортировки в Украине пока нет. Также обсудили моду на плоггинг – сочетание бега трусцой с уборкой мусора на природе.

– На самом деле плоггинг может быть очень приятным и веселым занятием. Например, я с моря привезла целую коллекцию пластиковых крышечек. Почему бы вместо ракушек не собирать на пляже крышечки, чтобы они потом не загрязняли море? Можно даже начать флеш-моб Привези с моря крышечки, – предлагает активистка Лиля Потапова.

После этого менеджер книжного магазина Елена Руда провела сортировочный квест для детей и взрослых. Соревновались четыре команды до пяти человек в каждой. Задача – как можно быстрее рассортировать мусор.

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После того, как все команды справились с заданием, Лиля Потапова прокомментировала результаты и указала на ошибки в сортировке. Большинство команд подвели обычные крышечки. Они попадали в контейнер стекло вместе с бутылками, хотя их место в пластике или металле.

В ближайшее время Книжка про сміття посетит и другие регионы Украины вместе с Видавництвом Старого Лева, а благодаря проекту ЛакіБукс попадет в библиотеки Востока и Юга страны.

Напомним, благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы развития детей.