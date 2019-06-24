PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Харьковским детям презентовали Книжку про сміття – Рустам Гильфанов

В Харькове презентовали Книжку про сміття, авторами которой являются писательница Галина Ткачук и восемь киевских подростков.

Харьковским детям презентовали Книжку про сміття – Рустам Гильфанов

В Харькове состоялась презентация Книжки про сміття, которую написала детская писательница Галина Ткачук и восемь киевских подростков в рамках экологического воркшопа от благотворительного проекта ЛакіБукс.

– Это уже вторая остановка в путешествии книги по Украине. Недавно Галина Ткачук и издательство ВСЛ представили ее на фестивале Остров Европа в Виннице, а до этого – на Книжном арсенале в Киеве.

Нам приятно, что наш экологический воркшоп превратился в книгу и поднимает важные экологические вопросы по всей Украине, – рассказывает основатель IT-компании Lucky Labs и инициатор проекта ЛакіБукс Рустам Гильфанов.

Харьковская презентация состоялась в местном книжном магазине, где собрались люди, заинтересованные в экологии и хороших книгах. Начали традиционно с зачитывания автором издания Галиной Ткачук фрагмента книги и рассказа об истории ее написания.

А потом началась практическая часть – мусор вывалился на стол, а активистка движения ZeroWaste Харьков Лиля Потапова рассказала несколько лайфхаков о жизни с нулевыми отходами и особенностях сортировки отходов в Харькове. Каждая сортировочная станция имеет свои особенности, так как единой национальной системы сортировки в Украине пока нет. Также обсудили моду на плоггинг – сочетание бега трусцой с уборкой мусора на природе.

– На самом деле плоггинг может быть очень приятным и веселым занятием. Например, я с моря привезла целую коллекцию пластиковых крышечек. Почему бы вместо ракушек не собирать на пляже крышечки, чтобы они потом не загрязняли море? Можно даже начать флеш-моб Привези с моря крышечки, – предлагает активистка Лиля Потапова.

После этого менеджер книжного магазина Елена Руда провела сортировочный квест для детей и взрослых. Соревновались четыре команды до пяти человек в каждой. Задача – как можно быстрее рассортировать мусор.

Читайте: Первую украинскую экокнигу для подростков представили ее авторы-подростки – Сергей Токарев

После того, как все команды справились с заданием, Лиля Потапова прокомментировала результаты и указала на ошибки в сортировке. Большинство команд подвели обычные крышечки. Они попадали в контейнер стекло вместе с бутылками, хотя их место в пластике или металле.

В ближайшее время Книжка про сміття посетит и другие регионы Украины вместе с Видавництвом Старого Лева, а благодаря проекту ЛакіБукс попадет в библиотеки Востока и Юга страны.

Напомним, благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы развития детей.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Первую украинскую экокнигу для подростков представили ее авторы-подростки – Сергей Токарев
“Знає тільки Мару” выбрали лучшей подростковой книгой года
В карпатском EuroCamp детям рассказали о цифровом детоксе
Философиня и астрономиня – в Славском детей познакомили с гендерным равенством
На Книжном Арсенале детей познакомили с тукони и показали мух через микроскоп
Детям Мариуполя бесплатно раздали книги Стивена Хокинга на украинском
Киевские школьники пишут книгу вместе с украинской писательницей
Подарок на Николая: электронную книгу о Тесле можно скачать бесплатно
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка