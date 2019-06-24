У Харкові презентували Книжку про сміття, авторами якої є письменниця Галина Ткачук та вісім київських підлітків.

У Харкові відбулася презентація Книжки про сміття, яку написала дитяча письменниця Галина Ткачук та вісім київських підлітків у рамках екологічного воркшопу від благодійного проекту ЛакіБукс.

– Це вже друга зупинка у мандрівці книги Україною. Нещодавно Галина Ткачук та видавництво ВСЛ презентували її на фестивалі Острів Європа у Вінниці, а до того – на Книжковому арсеналі у Києві. Нам приємно, що наш екологічний воркшоп перетворився на книгу та здіймає важливі екологічні питання всією Україною, – розповідає засновник IT-компанії Lucky Labs та ініціатор проекту ЛакіБукс Рустам Гільфанов.

Харківська презентація відбулася у місцевій книгарні, де зібралися люди, зацікавлені в екології та гарних книжках. Розпочали традиційно із зачитування авторкою видання Галиною Ткачук фрагменту книги та розповіді про історію її написання.

А потім почалася практична частина – сміття вивалилося на стіл, а активістка руху ZeroWaste Харків Ліля Потапова розказала кілька лайфхаків про життя з нульовими відходами та про особливості сортування відходів у Харкові.

Кожна сортувальна станція має власні особливості, бо єдиної національної системи сортування в Україні поки що немає. Також обговорили моду на плоггінг – поєднання бігу підтюпцем із збиранням сміття на природі.

– Насправді плоггінг може бути дуже приємним і веселим заняттям. Наприклад, я з моря привезла цілу колекцію пластикових кришечок. Чому б замість мушель не збирати на пляжі кришечки, щоб вони потім не забруднювали море? Можна навіть розпочати флеш-моб Привези із моря кришечки, – пропонує активістка Ліля Потапова.

Після цього менеджерка книгарні Олена Руда провела сортувальний квест для дітей та дорослих. Змагалися чотири команди до п’яти осіб у кожній. Завдання – якнайшвидше розсортувати сміття.

Читайте: Першу українську екокнигу для підлітків презентували її автори-підлітки – Сергій Токарєв

Після того, як усі команди впорались із завданням, Ліля Потапова прокоментувала результати і вказала на помилки у сортуванні. Більшість команд підвели звичайні кришечки-закрутки. Вони потрапляли у контейнер зі склом разом із пляшками, а мали бути відсортовані у пластик чи метал окремо.

Найближчим часом книга завітає і до інших регіонів України разом із Видавництвом Старого Лева, а завдяки проекту ЛакіБукс потрапить до бібліотек Сходу та Півдня країни.

Нагадаємо, благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми розвитку дітей.