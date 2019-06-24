Конситуцийний Суд признал законным указ президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

20 июня Конситуцийний Суд признал законным решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В тот же день был обнародован полный текст решения Конституционного Суда.

Законным решение признали, опираясь на изменения, внесенные в статью 83 Конституции Украины от 21 февраля 2014 года. Статья 83 была дополнена положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде и редакцию статьи 90, которая наделила президента правом розспуска Рады в случае невыполнения ст. 83.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Полный тескт решения Конституционного Суда о роспуске Рады.

Рішення Конституційного Суд… by on Scribd

Напомним, что решение Конституционного суда не может быть обжаловано.