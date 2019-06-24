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Факты / Украина

Решение Конституционного Суда о выборах в Раду (ДОКУМЕНТ)

Конситуцийний Суд признал законным указ президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Решение Конституционного Суда о выборах в Раду (ДОКУМЕНТ)

20 июня Конситуцийний Суд признал законным решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В тот же день был обнародован полный текст решения Конституционного Суда.

Законным решение признали, опираясь на изменения, внесенные в статью 83 Конституции Украины от 21 февраля 2014 года. Статья 83 была дополнена положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде и редакцию статьи 90, которая наделила президента правом розспуска Рады в случае невыполнения ст. 83.

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В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Полный тескт решения Конституционного Суда о роспуске Рады.

Рішення Конституційного Суд… by on Scribd

Напомним, что решение Конституционного суда не может быть обжаловано.

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