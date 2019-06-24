Конситуційний Суд визнав законним указ президента Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

20 червня Конситуційний Суд визнав законним рішення Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Того ж дня був оприлюднений повний текст рішення Конституційного Суду.

Законним рішення визнали, спираючись на зміни, внесені до статті 83 Конституції України від 21 лютого 2014 року. Стаття 83 була доповнена положеннями щодо коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді та редакцію статті 90, яка наділила президента правом розспуску Ради у разі не виконання ст. 83.

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У голосуванні взяли участь 16 суддів Конституційного Суду України.

Повний тескт рішення Конституційного Суду про розпуск Ради.

Рішення Конституційного Суд… by on Scribd

Нагадаємо, що рішення Конституційного суду не може бути оскаржене.